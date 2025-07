O FC Porto colocou as bandeiras a meia haste na sequência do acidente que vitimou Diogo Jota e André Silva – o irmão. Depois de André Villas-Boas apresentar as condolências, o clube homenageou Diogo Jota nas redes sociais e com uma fotografia nos ecrãs do estádio.

Os adeptos que passeavam pela Alameda do Dragão aproveitaram para registar a imagem apresentada nos ecrãs, que remete para a apresentação de Diogo Jota, em 2016.

Emprestado pelo Atlético de Madrid, o avançado conseguiu nove golos e quatro assistências em 38 jogos pelos dragões.

Por sua vez, André Silva rumou à formação do FC Porto no decorrer da época 2010/11, permanecendo até 2017. Por isso, concluiu a formação no Paços de Ferreira.