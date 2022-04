Morreu João Manuel Antão, autor da marcha do FC Porto.

Em nota divulgada no site oficial, os dragões comunicam o falecimento de «um dos grandes nomes da cultura da cidade Invicta e de Portugal».

João Manuel Antão tinha celebrado recentemente o 100.º aniversário.

«Condecorado com a Ordem de Mérito Nacional durante a presidência de Jorge Sampaio, o portuense foi igualmente autor das Marchas de São João e diretor d’A Voz dos Ridículos, programa radiofónico e humorístico de grande longevidade. Colaborou no Jornal O Porto, órgão oficial do clube azul e branco no século XX, e também foi distinguido com a Medalha de Mérito-Ouro pela Câmara Municipal do Porto», resumem os dragões, que apresentam condolências à família.