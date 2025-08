Ricardo Quaresma recorreu às redes sociais para reagir ao falecimento de Jorge Costa. O antigo avançado do FC Porto confessou que o ex-defesa era «uma das pessoas que mais admirava» e lembrou os conselhos que recebeu.

«Hoje, partiu uma das pessoas que mais admirava e que muito me ajudou no mundo do futebol. Em momentos importantes, cuidou de mim, levantou-me o moral e ensinou-me muito sobre este mundo», escreveu Quaresma, nas redes sociais.

O internacional português, que partilhou balneário em 2004/05 com Jorge Costa, deixou um agradecimento ao «Bicho» e enviou uma mensagem aos adeptos do FC Porto.

«Os meus sentimentos a toda a família portista», afirmou.

Jorge Costa morreu esta terça-feira, aos 53 anos, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida durante a manhã, enquanto assistia ao treino do plantel do FC Porto.