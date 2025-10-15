Ainda a recuperar de uma lesão no joelho esquerdo, Luuk de Jong vai regressar a Eindhoven no próximo sábado, para assistir à receção do PSV ao Go Ahead Eagles.

O avançado de 35 anos vai despedir-se oficialmente o clube neerlandês e tornar-se-á no primeiro jogador no ativo e no mais jovem a entrar no «Passeio da Fama» do PSV.

«O Luuk estabeleceu números que já não são possíveis no futebol de hoje. Além disso, ele era um verdadeiro líder, o grupo seguia-o cegamente. Essa rara combinação faz dele o primeiro jogador ativo no Passeio da Fama, e ele mais do que mereceu», afirmou Marcel Brands, líder do emblema do emblema de Eindhoven, aos canais de comunicação do clube.

De Jong chegou ao FC Porto no último verão, mas deixou marca no PSV, com 186 golos e 62 assistências em 338 jogos. O internacional pelos Países Baixos ergueu cinco títulos de campeão, quatro Supertaças e ainda uma Taça.

Esta temporada, De Jong soma um golo em quatro jogos pelos dragões, que precisamente no sábado medem forças com o Celoricense, na Taça de Portugal.