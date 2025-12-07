Farioli: «Luuk de Jong vai estar fora durante toda a temporada»
Técnico do FC Porto confirmou ausência de peso até ao fim da época
Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em declarações na conferência de imprensa após a vitória [2-0] com o Tondela, contar para a 13.ª jornada. O treinador dos dragões oficializou a baixa de Luuk de Jong, por lesão, até ao final da temporada.
Luuk é baixa para toda a temporada
«Com certeza, é importante para o Samu marcar. Viu o quanto ele trabalha para a equipa. Claro que, como viram, na t-shirt do Samu havia uma dedicação para o Luuk. Esta vitória vai para ele, que infelizmente vai estar fora durante toda a temporada. Então, acho que é importante que o Luuk, quando está connosco, sempre encontrar uma forma de ajudar com sua liderança, com seu caráter, com suas qualidades como jogador de futebol. Ele voltará para ajudar-nos. Vai ficar connosco, muito perto, para ajudar a equipa a crescer. Neste caso, não o teremos como jogador de futebol, mas teremos como um dos nossos líderes no grupo. Definitivamente vai ajudar o Samu a seguir em frente na carreira, e também para o Denis.»