O FC Porto continuou a preparar a receção ao Nacional, da quinta jornada da Liga, e Farioli chamou vários jovens para a sessão de treinos deste sábado, no Olival.

Diogo Costa (Portugal), Jan Bednarek e Jakub Kiwior (Polónia), Victor Froholdt (Dinamarca), Deniz Gul (Turquia), Alan Varela (Argentina), Stephen Eustáquio (Canadá), Pablo Rosário (República Dominicana), Dominik Prpić (Croácia sub-21) e Rodrigo Mora (Portugal sub-21) estiveram ausentes devido a compromissos internacionais.

Farioli não contou também com Martim Fernandes, que realizou tratamento e trabalho de ginásio, e Gabri Veiga, que fez treino condicionado.

Da equipa B, o técnico dos dragões chamou António Ribeiro, Felipe Silva, Tiago Silva, João Teixeira, André Oliveira, Kauê Rodrigues e Ángel Alarcón. André Miranda e Filipe Sousa, dos sub-19, também integraram a sessão de treinos.

Na manhã deste domingo, os azuis e brancos regressam aos treinos.