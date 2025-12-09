FC Porto
FC Porto: Luuk de Jong decide ser operado ao joelho esquerdo
Ponta de lança neerlandês vai desfalcar os dragões no restante da atual temporada
Luuk de Jong decidiu que vai ser operado ao joelho esquerdo, na sequência da rotura parcial do ligamento cruzado anterior, segundo apurou o Maisfutebol.
A resolução foi tomada em conjunto com o departamento médico do FC Porto, isso depois de o ponta de lança neerlandês ter pedido alguns dias para pensar no assunto.
A operação ainda não tem data exata para acontecer, visto que o joelho do experiente jogador ainda está inchado.
Com a cirurgia em vista, De Jong vai ficar fora do restante da temporada dos dragões. Vai ser preparado então para regressar em 2026/27.
Luuk de Jong, recorde-se, chegou ao FC Porto esta temporada. Assinou contrato até apenas até junho de 2026, com opção de renovação até junho de 2027.
