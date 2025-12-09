Luuk de Jong decidiu que vai ser operado ao joelho esquerdo, na sequência da rotura parcial do ligamento cruzado anterior, segundo apurou o Maisfutebol.

A resolução foi tomada em conjunto com o departamento médico do FC Porto, isso depois de o ponta de lança neerlandês ter pedido alguns dias para pensar no assunto.

A operação ainda não tem data exata para acontecer, visto que o joelho do experiente jogador ainda está inchado.

Com a cirurgia em vista, De Jong vai ficar fora do restante da temporada dos dragões. Vai ser preparado então para regressar em 2026/27.

Luuk de Jong, recorde-se, chegou ao FC Porto esta temporada. Assinou contrato até apenas até junho de 2026, com opção de renovação até junho de 2027.