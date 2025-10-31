O avançado neerlandês Luuk de Jong prosseguiu em treino condicionado na manhã desta sexta-feira, no Olival, a dois dias do jogo do FC Porto ante o Sporting de Braga, no Estádio do Dragão, marcado para as 20h30 de domingo e relativo à 10.ª jornada da Liga portuguesa.

Luuk de Jong, que esta semana deu mais um passo na recuperação da entorse no joelho esquerdo com lesão do ligamento lateral interno, é uma de duas ausências para o treinador Francesco Farioli nesta altura. Lesionou-se num jogo particular ante o Lourosa, a 8 de setembro, não competindo oficialmente desde 30 de agosto, dia da vitória por 2-1 em Alvalade, ante o Sporting, iniciada precisamente com um golo do neerlandês.

O defesa Nehuén Pérez continuou em tratamento e trabalho de ginásio. O central sofreu uma rotura total do tendão de Aquiles, na perna direita, na vitória por 1-0 ante o Nacional, a 13 de setembro.

A equipa azul e branca, que é líder do campeonato com 25 pontos (mais três do que o Sporting e mais quatro do que o Benfica), volta a treinar na manhã de sábado no Olival. Farioli antevê o jogo em conferência de imprensa, pelas 12h45.