O FC Porto iniciou a preparação para a receção ao Sp. Braga, após dois dias de folga, com uma boa notícia para Francesco Farioli.

Luuk de Jong evoluiu para treino condicionado, entrando na última fase da recuperação da lesão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo, que contraiu a 8 de setembro.

Além do avançado internacional neerlandês, no boletim clínico continua Nehuén Pérez, que fez tratamento e trabalho de ginásio, na recuperação a uma rotura no tendão de Aquiles.

Francesco Farioli orienta nova sessão coletiva na manhã de sexta-feira, novamente Centro de Estágios Jorge Costa, no Olival (Vila Nova de Gaia).

O FC Porto recebe o Sp. Braga no próximo domingo, às 20h30, no Estádio do Dragão (Sport TV). Pode acompanhar este jogo da 10.ª jornada da Liga AO MINUTO no Maisfutebol.





