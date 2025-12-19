FC Porto
Há 1h e 28min
FC Porto: Luuk de Jong operado com sucesso
Avançado neerlandês sofreu uma rotura parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e foi submetido a uma intervenção cirúrgica no país natal
Luuk de Jong já foi operado à rotura parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
A cirurgia, comunicou o FC Porto, decorreu sem complicações e foi realizada no ZGT Hengelo pelo Dr. Roy GHoogeslag em articulação e com o acompanhamento permanente da equipa médica portista.
«A operação correu bem. Agora vou-me focar na recuperação. Espero ver-vos em breve no Olival e celebrar mais vitórias», reagiu Luuk de Jong numa mensagem publicadas nas redes sociais do clube azul e branco e que terminou, em português, com um «seguimos juntos».
TAGS: FC Porto Luuk de Jong De Jong
