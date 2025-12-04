O FC Porto noticiou esta quinta-feira que Luuk de Jong sofreu uma lesão parcial do ligamento cruzado anterior do joelho. O que significa que são péssimas notícias para o ponta de lança.

A nota no site do FC Porto não indica o tempo de paragem, afirmando apenas a «total disponibilidade do clube para acompanhar Luuk de Jong em todas as etapas deste processo».

No entanto, e olhando para casos anteriores desta mesma lesão, o tempo de recuperação andará entre seis e oito semanas. Em casos mais graves, a recuperação pode chegar a três meses, sendo que esses casos obrigam a passar por uma intervenção cirúrgica. O FC Porto não disse nada sobre uma operação.

Leia a nota na íntegra:

«Na sequência do episódio traumático divulgado no boletim clínico após o jogo contra o Estoril Praia (1-0), Luuk de Jong sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.



O FC Porto informa que o atleta está entregue aos cuidados do Departamento de Saúde e deseja-lhe uma recuperação rápida e plena, reafirmando a total disponibilidade do Clube para acompanhar Luuk de Jong em todas as etapas deste processo.»