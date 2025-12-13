FC Porto: Luuk de Jong vai ser operado nos Países Baixos
Intervenção cirúrgica decorrerá no início da próxima semana
Luuk de Jong vai ser operado nos Países Baixos no início da próxima semana, segundo avançou o jornal O Jogo e entretanto confirmou o Maisfutebol.
Segundo apurou o nosso jornal, o departamento médico do FC Porto está a ultimar detalhes com a equipa que irá fazer a cirurgia em território neerlandês, sendo que o goleador irá passar o período de Natal no seu país para depois começar o processo de recuperação em Portugal.
De Jong sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo frente ao Estoril e não será opção para Francesco Farioli nos próximos meses.
Depois de ponderação, o avançado de 35 anos concordou em avançar para a cirurgia, entendendo que essa será a forma mais segura de recuperar em pleno.
De Jong, que tem 39 internacionalizações e oito golos pela seleção dos Países Baixos, foi contratado no início da época pelo FC Porto, depois de se ter destacado ao serviço de PSV, Barcelona e Sevilha, entre outros.
A temporada, porém, tem sido azarada para o goleador neerlandês, que já sofreu duas lesões pelo FC Porto, tendo participado em apenas sete jogos e marcado um golo pelos dragões, no triunfo em Alvalade sobre o Sporting.
Dada a ausência prolongada de De Jong, e com Samu e Deniz Gül como únicos pontas de lança de raiz disponíveis, o FC Porto deverá atacar o mercado de inverno à procura de um reforço para o ataque.