Luuk de Jong vai ser operado nos Países Baixos no início da próxima semana, segundo avançou o jornal O Jogo e entretanto confirmou o Maisfutebol.

Segundo apurou o nosso jornal, o departamento médico do FC Porto está a ultimar detalhes com a equipa que irá fazer a cirurgia em território neerlandês, sendo que o goleador irá passar o período de Natal no seu país para depois começar o processo de recuperação em Portugal.

De Jong sofreu uma lesão parcial no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no jogo frente ao Estoril e não será opção para Francesco Farioli nos próximos meses.

Depois de ponderação, o avançado de 35 anos concordou em avançar para a cirurgia, entendendo que essa será a forma mais segura de recuperar em pleno.

De Jong, que tem 39 internacionalizações e oito golos pela seleção dos Países Baixos, foi contratado no início da época pelo FC Porto, depois de se ter destacado ao serviço de PSV, Barcelona e Sevilha, entre outros.

A temporada, porém, tem sido azarada para o goleador neerlandês, que já sofreu duas lesões pelo FC Porto, tendo participado em apenas sete jogos e marcado um golo pelos dragões, no triunfo em Alvalade sobre o Sporting.

Dada a ausência prolongada de De Jong, e com Samu e Deniz Gül como únicos pontas de lança de raiz disponíveis, o FC Porto deverá atacar o mercado de inverno à procura de um reforço para o ataque.