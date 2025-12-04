FC Porto
Há 1h e 12min
Luuk de Jong reage às más notícias: «Estou arrasado»
Avançado neerlandês comentou a lesão parcial no ligamento cruzado, que o afastará por alguns meses dos relvados
Avançado neerlandês comentou a lesão parcial no ligamento cruzado, que o afastará por alguns meses dos relvados
Luuk de Jong reagiu à notícia de que vai ficar afastado dos relvados por mais seis a oito semanas, no mínimo, podendo no pior dos cenários chegar aos três meses de recuperação.
«Recebi ontem a terrível notícia de que sofri uma lesão no ligamento cruzado anterior. Estou arrasado. Depois de meses de muito trabalho e treino para voltar a ajudar a equipa e este lindo clube, o FC Porto, dói profundamente voltar a encontrar-me à margem», escreveu o ponta de lança.
«Enfrentarei este desafio com tudo o que tenho, determinado a voltar ainda mais forte, tanto fisicamente como mentalmente.»
Continuar a ler
NOTÍCIAS MAIS LIDAS