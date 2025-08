Declarações do treinador do FC Porto, Francesco Farioli, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 1-0 ante o Atlético de Madrid, no jogo de apresentação:

[Sobre Luuk de Jong, reforço apresentado este domingo:]

«A surpresa, com certeza, foi pela forma como o trouxemos para aqui. Mas ele, em si, não é uma surpresa, é um jogador conhecido, um grande profissional, com uma mentalidade vencedora incrível.»

«Do meu lado e do lado do presidente, no momento que sentimos que era uma oportunidade, fomos diretos, a conversa foi rápida, o Luuk estava muito motivado com a possibilidade de competir e de trazer toda a sua experiência como um líder, mas também como um atleta e profissional de topo.»