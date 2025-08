Acordou por volta das 05h de domingo, viajou para Portugal e chegou às vistas de toda a gente, mas de forma discreta. Eram cerca das 10h30 e Luuk de Jong pisava solo português no Aeroporto Francisco Sá Carneiro. De chapéu preto e mochila às costas, rumo ao Estádio do Dragão para ser apresentado como reforço do FC Porto, no jogo de apresentação.

Num vídeo publicado esta segunda-feira pelo FC Porto, em que são mostrados os bastidores da sua chegada, Luuk de Jong conta que até ele se mostrou surpreendido pela forma como foi possível manter tudo em segredo num círculo restrito de pessoas num tempo de «tantas redes sociais». E contou como foi a viagem para Portugal.

«Acordei às 05h. Eu fui o primeiro [ndr: a entrar no avião], fui logo que a porta de embarque abriu, consegui passar logo, com a cabeça baixa. Sentei-me na primeira fila do avião, no canto, para que ninguém conseguisse realmente reconhecer-me. É muito estranho, nesta era, com tantas redes sociais, manter tudo discreto. Ninguém sabe que eu estou aqui neste momento. Espero que seja uma grande surpresa para todos. Esperemos manter o segredo até ao momento da apresentação», disse, enquanto fazia a viagem do aeroporto para o Estádio do Dragão, onde foi fazer exames médicos como… jogador de andebol, para despistar possíveis fugas de informação.

O filme da chegada de Luuk de Jong:

«Talvez um jogador de voleibol», atirou Luuk de Jong, quando confrontado com a condição em que iria fazer exames, explicando-se de seguida. «Os meus pais foram ambos internacionais de voleibol», disse, revelando que já tinha a cidade do Porto como destino futuro para conhecer com a família, mas que nunca se tinha proporcionado.

«Quando já estava tudo tratado e acertado, eu fui pesquisar como era a cidade, porque nunca estive cá, sempre esteve na minha lista para vir, talvez um fim de semana com a família, mas nunca cá estive. Vi imagens lindas da cidade e estou muito feliz por me aventurar com a família e descobrir o Porto, o clube, o estádio. Vi o jogo contra o Twente e o ambiente é incrível no estádio. Estou entusiasmado por começar a jogar aqui», afirmou.

A conversa com Farioli e o detalhe das redes sociais

Luuk de Jong explicou, aos canais do clube, que a sua negociação com o FC Porto começou cerca de uma semana antes e falou das conversas que teve com o treinador Francesco Farioli e com o presidente André Villas-Boas.

«Começou com uma conversa com o Farioli, tivemos uma conversa muito boa e depois dessa conversa ele também disse: “Na última época, fizeste-me chorar com o Ajax”, porque eu ganhei o título com o PSV. E disse que esperava que este ano fôssemos felizes juntos. Foi assim que terminámos, também tive uma conversa com o presidente Villas-Boas e começaram as negociações. Foi rápido, foi na semana passada que tudo começou. O presidente contou-me que se lembrava, quando era pequeno, que nestes dias de apresentação havia sempre uma surpresa, um jogador que ninguém sabia que vinha e aparecia do túnel. Ele disse que seria incrível se conseguíssemos isso, especialmente nesta era com as redes sociais, viagens e aeroportos, em que toda a gente repara. Eu disse que podíamos tentar, porque nestes dias é mesmo complicado», considerou, revelando outro pormenor curioso de quem sabia do negócio.

«Toda a gente estava sempre a atualizar as redes sociais, para ver se o meu nome estava associado ao FC Porto, para ver se em algum momento alguém sabia, ou talvez que alguém tivesse dito algo. Afinal, é preciso sempre contactar pessoas para tratar de voos, exames médicos e tudo isso, mas não saiu nada», observou Luuk de Jong, que viu de dentro do Dragão a chegada do autocarro da equipa, antes de ser apresentado aos novos colegas no balneário.

«Já passei por muita coisa, mas…»

Luuk de Jong foi apresentado de surpresa depois da entrada de Rodrigo Mora e antes de Diogo Costa – o último a surgir na apresentação individual dos jogadores – perto das 18 horas. Um momento que foi antecedido de um texto lido pelo speaker que antecipava o reforço-surpresa, que surgiu vestido com a camisola 26.

«Já passei por muita coisa na minha carreira, mas ainda assim senti-me um pouco nervoso, porque foi um momento especial. Valeu realmente a pena. Pensei que seria um momento histórico, porque nestes tempos, com as redes sociais, é impossível fazer algo assim, mas explodir desta forma, nunca imaginei. Os meus filhos têm três e quatro anos, também estavam no estádio, vamos lembrar-nos disto para sempre como família, mas acho que muitos outros também se vão lembrar por muito tempo», concluiu.