Declarações de Otávio, na conferência de imprensa no Dragão, após a derrota do FC Porto diante do Lyon, na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa:

«O jogo foi muito igual. As duas equipas têm muita qualidade, foi um jogo de Champions hoje. Eles conseguiram marcar o golo que lhes dá vantagem na eliminatória, mas vamos com tudo para o próximo jogo e tenho certeza de que vamos dar uma boa resposta e, se Deus quiser, com a vitória e qualificação.»

«Em relação ao cansaço, não falamos muito sobre isso. Não podemos esquecer que eles tiveram mais dois dias de descanso, mas nós queremos jogar sempre. Não podemos reclamar sobre cansaço.»