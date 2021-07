O jogador do FC Porto, Pepê, em declarações na flash interview do Porto Canal, após a vitória frente ao Lyon (5-3), em jogo particular de pré-época:

[Adaptação ao FC Porto] «O sentimento é de felicidade, sabemos da grandeza do clube, os meus colegas têm-me ajudado na adaptação, isso é fundamental. Fizemos um grande jogo, errámos algumas coisas, mas ainda temos tempo para corrigir isso.

[Quantidade de golos no jogo] Foi um pouco surpreendente. Sabíamos da intensidade do nosso trabalho, temos uma mentalidade atacante, e é importante marcar tantos golos.

[Expectativa por jogar no Dragão com adeptos] Expectativa enorme, poder ter os adeptos no estádio é fundamental. Vamos trabalhar fortes para começarmos da maneira certa.»