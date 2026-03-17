A filial do FC Porto em Macau, China, corre sérios riscos de fechar definitivamente devido a uma crise financeira. Numa carta enviada aos sócios, a direção confessa que o clube enfrenta «sérias dificuldades financeiras e operacionais». A equipa recebeu, inclusive, um processo de despejo da sede por dívidas.

Diana Massada, dirigente da Casa do FC Porto, recordou que durante oito anos a atual direção utilizou recursos pessoais para ajudar o clube a ultrapassar dificuldades. Porém, admite que a situação se tornou «particularmente difícil» nos últimos tempos.

Entre os fatores estão a falta de pagamentos regular das cotas, a ausência de patrocinadores e problemas estruturais na sede arrendada.

O FC Porto de Macau foi fundado em 2006 e ascendeu rapidamente à Liga de Elite, a primeira divisão do futebol local. Porém, a última vez que disputaram o principal escalão foi em 2012, com os problemas financeiros a empurrarem a equipa para a última divisão.

Na última época, o clube desceu da terceira para a quarta divisão.