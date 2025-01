Tal como tinha acontecido na véspera, Iván Marcano, Martim Fernandes e Marko Grujic voltaram a falhar o treino do FC Porto e fizeram apenas tratamento às respetivas lesões.

Martín Anselmi contou com os restantes jogadores, naquela que foi a segunda sessão de trabalho do treinador argentino no Olival.

O FC Porto volta a treinar às 10h55 desta quarta-feira, com os 15 primeiros minutos abertos à comunicação social. Durante a tarde, os dragões viajam para Belgrado e, já em solo sérvio, Anselmi e um jogador vão fazer antevisão ao jogo com o Maccabi Tel Aviv, da Liga Europa (quinta-feira, às 20h00).