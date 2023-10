O antigo futebolista do FC Porto, Maciel, recordou a aprendizagem que teve com o treinador José Mourinho, com quem trabalhou nos dragões e na União de Leiria, de 2001 a 2004, falando num «pai» que «tinha o poder de fazer um jogador mediano virar um craque».

«Foi uma pessoa fantástica na minha carreira. Aprendi muito com o seu conhecimento em todos os sentidos. O que se fala hoje, da intensidade, da pressão, treino reduzido, ele já fazia connosco. Dava-nos relatórios na véspera do jogo, de cada atleta da equipa contra quem íamos jogar. Eu, que jogava na ala, recebia o scout todo do lateral adversário. Deixava os jogadores soltos em campo, mas com a obrigação de cumprir a estratégia definida no jogo. Mas, com a bola no pé, eras tu e os teus companheiros», contou, em declarações ao Globo Esporte.

«Um treinador que sempre deu abertura aos atletas para perguntarem sobre treinos e jogos. Conseguia tirar tudo de um atleta nos treinos. Era amigo e aberto a qualquer tipo de conversa, mas sempre com disciplina e regras a serem cumpridas. Nada fugia aos olhos. Deixava os atletas à vontade: podias fazer o teu churrasco em casa ou beber a tua cerveja, mas sem embriagar», prosseguiu.

Maciel, que foi contratado pelo FC Porto à União de Leiria a meio da época 2003/04, foi campeão nacional, mas acabou por não poder jogar na Liga dos Campeões ganha pelos dragões nessa época, porque já tinha feito uma eliminatória UEFA pelos leirienses.

Em 2021, em entrevista ao Maisfutebol, o brasileiro já tinha recordado o «vício» do «álcool» que tinha quando jogou em Leiria e no Porto.

«Bebidas alcoólicas, isso era um dos meus piores vícios. Sempre treinei bem, mas esse era um problema. Felizmente, já há sete/oito anos que não toco em álcool e isso melhorou muito o meu rendimento físico», constatou o também ex-Sp. Braga.

Nesta altura, com 44 anos, Maciel ainda joga, disputando o campeonato de várzea (designação comummente dada ao futebol amador no estado de São Paulo), do município de Sorocaba, pelo Vila Carvalho, tendo ainda o sonho de tornar-se treinador. Atualmente, está a concluir o curso teórico da academia da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e vai obter a licença B, que confere permissão para treinar.