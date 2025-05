Atualmente no Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, o treinador de guarda-redes Ricardo Pereira elogiou Martín Anselmi, com quem trabalhou no Independiente del Valle e venceu uma Taça sul-americana e uma Supertaça sul-americana.

«O Martín Anselmi é um treinador jovem, ambicioso, com quem partilhei momentos felizes e conquistas importantes. Em jeito de brincadeira costumo dizer que todas as taças que ele levantou como treinador principal… foram ao lado de um treinador de guarda-redes bem português. Tem ideias interessantes e procura agora colocá-las em prática neste seu novo desafio, no futebol português que, como sabemos, tem treinadores muito bem preparados do ponto de vista da organização das suas equipas», disse o português de 51 anos, em entrevista à agência Lusa.

Assim como Anselmi, Ricardo Pereira entende que «o guarda-redes moderno é mais inteligente e mais corajoso».

O técnico português, que já passou por sete países, não descarta a ideia de regressar a Portugal. «Voltar? Sim, com um projeto que me permita potenciar os guarda-redes da equipa principal e preparar os que vêm a seguir. E gostava muito de ajudar os treinadores da formação a terem percursos com progressão. No fundo, trazer para Portugal o que tenho feito lá fora.»

O português destacou ainda que a Seleção está bem servida na baliza, com nomes como Diogo Costa, Rui Silva ou José Sá, mas deixa um alerta.

«Há qualidade nas camadas jovens, mas falta dar minutos. É urgente que jogadores como Francisco Silva, Diego Callai ou Samuel Soares tenham experiências competitivas reais. Precisamos de criar contextos que os preparem e os exponham. Isso passa por nós, treinadores, mas também por quem decide», salientou.