Vitinha nunca esquece as raízes. Em entrevista exclusiva às rádios ICI Paris Île-de-France e Radio France, o médio do PSG revisitou o seu percurso desde os tempos de formação no FC Porto, clube onde aprendeu a ser «profissional e competitivo».

«Fui muito bem formado no FC Porto. Desde pequenos tentam incutir-nos uma certa mentalidade, rigor e forma de trabalhar», começou por destacar o internacional português.

Aos 25 anos, e já campeão europeu de clubes e de vencedor da Liga das Nações por Portugal, Vitinha continua a ver o período no Dragão como fundamental para o jogador que se tornou.

«Essa mentalidade mantém-se quando te tornas profissional, é o mínimo que se deve ter. Sempre o tive em mim, mesmo no Wolverhampton, quando as coisas não corriam bem. Obrigo-me sempre a tê-la», afirmou.

O médio, que brilhou no FC Porto antes de rumar a Paris em 2022, sublinhou ainda as diferenças entre os contextos dos dois clubes.

«A chegada ao PSG foi diferente do FC Porto, que é um grande clube, mas o PSG oferece mais oportunidades de ganhar troféus como a Liga dos Campeões e de ser mais reconhecido internacionalmente», referiu.

Vitinha fez ainda uma análise da carreira e deixou claro três pontos que a marcaram: o FC Porto foi a escola, o Wolverhampton o teste, e o PSG a consagração.

«Desde o primeiro ano em Paris (em 2022), com todos os grandes jogadores, até ao Wolverhampton, aprendi muito em vários aspetos, para ser mais sólido e conseguir fazer as épocas que tenho feito», acrescentou, destacando um em especial: Marco Verratti.

«Foi um prazer, um privilégio partilhar o campo com ele. Ainda me considero jovem, mas naquela altura era ainda mais. Tinha acabado de chegar. Jogar com ele no meio-campo foi mesmo um privilégio. Era um médio 100 por cento completo, tinha tudo: defesa, ataque, visão, técnica… Um médio total».

«Gostei muito de jogar com ele. Senti que nos completávamos bem. É pena não termos jogado mais vezes juntos, mas fiquei muito feliz por ter partilhado o campo com ele. É um mágico e um grande médio», concluiu Vitinha.

Vitinha chegou ao PSG em 2022 depois de dez épocas nos dragões. Pela formação parisiense conquistou, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia, três ligas francesas entre outros.