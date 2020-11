O treinador do Manchester City, Pep Guardiola, foi questionado de novo sobre o confronto que teve com Sérgio Conceição na visita do FC Porto a Inglaterra, na primeira jornada da Liga dos Campeões.

Os dois técnicos não se entenderam durante o encontro e no final o treinador do FC Porto demonstrou desagrado e acusou o catalão de não ter tido palavras bonitas sobre Portugal.

Nesta segunda-feira, na antevisão do jogo com os portistas, Guardiola disse: «Ele pode ter a sua opinião, mas não concordo que pressionámos os árbitros. A história fala por isso. Não somos uma equipa que faça isso. Eu admitiria se o tivesse feito. Quando existe um lance com o qual não concordas podes falar com o assistente. Mas nos cinco anos em Espanha e na Alemanha não fizemos essa pressão. Não concordo com ele.»