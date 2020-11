Ederson Moraes esteve na sala de imprensa com Guardiola, antes do jogo com o FC Porto, mas o guarda-redes brasileiro não falou praticamente sobre o jogo dos dragões, com a imprensa britânica mais focada noutros aspetos. Entre eles, as bolas paradas ofensivas.

O guarda-redes teve até uma declaração curiosa sobre as mesmas, com o treinador ali mesmo ao lado.

«Não treino livres diretos», começou por dizer. «Treino penáltis, quando jogava no Ribeirão tentava alguns livres, mas isso agora é passado», continuou o antigo guarda-redes do Benfica.

«Sou o melhor marcador de penáltis, mas não sou o escolhido nos jogos», disse ainda, para logo depois rematar: «O mais importante é marcarmos golos e vencer jogos.»

Ederson sente que evoluiu muito desde que chegou a Manchester, «principalmente a treinar com Pep. Guardiola, que tira o melhor proveito dos seus jogadores». O guardião considera que «influencia a equipa» o estilo de jogo dele próprio.

O internacional brasileiro deu ainda uma indicação sobre o futuro: «Quero continuar aqui no City e continuar a melhorar.»