O FC Porto e o Manchester City continuam a negociar Nico González neste último dia de mercado de transferências.

As conversações entre as partes estão a decorrer a bom ritmo e, segundo foi possível saber, o acordo está nesta altura mais próximo do que parecia durante o fim de semana.

O Manchester City surgiu disposto a subir a oferta pelo médio espanhol e aproximar-se dos 60 milhões de euros exigidos pelo FC Porto, ou de um valor perto disso, para dar a Guardiola o médio que o treinador deseja para reforçar a intermediária. O clube inglês, recorde-se, insistia inicialmente numa verba de 40 milhões de euros.

As próximas horas serão por isso decisivas para Nico González, embora as perspetivas de a negociação chegar a bom porto sejam boas nesta altura.