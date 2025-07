Com a iminente saída do brasileiro Ederson, em negociações avançadas com o Galatasaray, o Manchester City passou a trabalhar nas últimas horas com a possibilidade de avançar com uma proposta por Diogo Costa, segundo apurou o Maisfutebol.

Os citizens já fizeram uma consulta nos bastidores pelo guarda-redes português e começaram a formatar o valor que pretendem oferecer ao FC Porto: na ordem dos 60 milhões de euros, potencialmente com uma parte variável incluída.

O emblema inglês tem pressa para agir o quanto antes no mercado, visto que tomou conhecimento esta semana que o PSG arrisca perder o italiano Gigi Donnarumma - o guardião dos dragões automaticamente poderia surgir como substituto imediato.

Não é de hoje que o Manchester City avalia positivamente o camisola 99 portista. A chegada do diretor desportivo Hugo Viana, ex-Sporting, fez com que o interesse naturalmente aumentasse nos últimos meses.

Titular da baliza azul e branca e também da Seleção Nacional, Diogo Costa, de 25 anos, tem apenas mais duas épocas de contrato com o FC Porto (até junho de 2027). Está protegido por cláusula de rescisão de 75 milhões de euros.