O FC Porto e o Manchester City chegaram a acordo para a transferência de Nico González por 60 milhões de euros.

O espanhol vai assinar por cinco anos e meio. Já abandonou, entretanto, o estágio do FC Porto para o jogo com o Rio Ave e encontra-se a realizar exames médicos na cidade do Porto.

O clube inglês vai, de resto, pagar o valor da cláusula de rescisão do jogador, mas através das negociações conseguiu não ter de o liquidar todo de uma vez, como faria se exercesse a cláusula de rescisão.

Assim sendo, vai ser um pagamento faseado em várias tranches.

Há outro aspeto importante neste negócio, porém: o FC Porto sempre teve o objetivo de comprar mais 20 por cento da mais-valia a que o Barcelona tinha direito nesta venda, para diminuir o valor a passar ao clube catalão pelo negócio.

Recorde-se que o Barcelona tinha ficado com 40 por cento de uma mais-valia futura numa venda de Nico González, havendo no acordo com o FC Porto a possibilidade da SAD portista adquirir 20 por cento dessa mais-valia por seis milhões de euros.

Ora por isso o o Barcelona terá direito a apenas 20 por cento dessa mais-valia: ou seja, cerca de dez milhões de euros. O FC Porto ganha com este movimento de mercado mais quatro milhões de euros.