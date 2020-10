Pep Guardiola foi esta sexta-feira questionado sobre a discussão com Sérgio Conceição no jogo para a Liga dos Campeões entre o Manchester City e o FC Porto. O técnico portista disse que o treinador espanhol «não teve uma postura agradável» e os jornalistas questionaram Guardiola sobre isso na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o West Ham.

«Não queríamos ser desagradáveis. Se ele acha que sim… talvez tenha razão, mas eu não acho. Honestamente, não acho», começou por dizer o técnco do Manchester City.

«Estou satisfeito com a forma como nos comportámos do minuto um o ao minuto 90, mas, se ele acredita que esse foi o caso, tudo bem, talvez tenha razão», acrescentou.

Veja as declarações de Guardiola no vídeo a partir do minuto 07:30: