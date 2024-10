Diogo Dalot devia ter falado esta quarta-feira aos jornalistas, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, mas não apareceu. O internacional português deixou, por isso, Erik ten Hag sozinho, na antevisão do jogo com o FC Porto.

Segundo foi explicado, Dalot estava originalmente designado para projetar o reencontro com os azuis e brancos, clube no qual se formou, mas devido aos vários atrasos do Manchester United na viagem para o Porto, manteve-se em estágio com o restante plantel.