Diogo Dalot, lateral do Manchester United, celebra nesta quarta-feira o seu 21.º aniversário. A partir de Inglaterra, o jogador português enviou uma mensagem de agradecimento aos adeptos do FC Porto que lhe deram os parabéns ao longo do dia.



O jovem defesa fez questão de vestir uma camisola dos dragões. «Neste dia especial decidi vestir uma camisola especial para mim. Queria agradecer a todos as mensagens que enviaram hoje e aproveitar para desejar o melhor neste momento difícil para todos nós.»



«Acredito que vamos ultrapassar isto e em breve estaremos todos no Dragão outra vez», concluiu o antigo jogador do FC Porto.