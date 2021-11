Os portugueses Bruno Fernandes e Sérgio Oliveira estão na lista dos 15 nomeados para o prémio de melhor playmaker de 2021, atribuído pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).



O duo luso concorre com alguns dos maiores craques do futebol mundial como Lionel Messi, Jorginho ou Kevin De Bruyne, vencedor em 2020.



O vencedor do prémio para melhor playmaker de 2021 vai ser conhecido no final do mês de novembro.



Os candidatos:



Pedri (Espanha, FC Barcelona)

Kevin De Bruyne (Bélgica, Manchester City FC)

Pierre-Emile Højbjerg (Dinamarca, Tottenham Hotspur)

Luka Modrić (Croácia, Real Madrid CF)

Mason Mount (Inglaterra, Chelsea FC)

Sérgio Oliveira (Portugal, FC Porto)

Lionel Messi (Argentina, FC Barcelona/PSG)

Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United FC)

Nicolò Barella (Itália, Inter Milão)

Takefusa Kubo (Japão, Maiorca, Real Madrid)

Thomas Muller (Alemanha, FC Bayern Munique)

Riyad Mahrez (Argélia ,Manchester City FC)

Giovanni Reyna (Estados Unidos, Borussia Dortmund)

Phil Foden (Inglaterra, Manchester City FC)

Jorginho (Itália, Chelsea FC)