Manuel Miranda assinou contrato profissional com o FC Porto, informou esta quinta-feira o emblema azul e branco.

O médio ofensivo de 16 anos, que está no clube desde 2019, oriundo do Taboeira, de Aveiro, representa a equipa sub-17 esta temporada.

«Quero continuar a jogar, a trabalhar e ser campeão com os sub-17», referiu Manuel Miranda, aos canais do clube, referindo que a sua referência é um antigo futebolista do FC Porto, Deco. «A minha referência é o Deco. Ele gostava muito de driblar, de marcar golos e fazer assistências. É o que me caracteriza também», afirmou.