Iván Marcano, Tomás Pérez e William Gomes são as três novidades na lista de jogadores inscritos pelo FC Porto para a Liga Europa, anunciou esta sexta-feira a UEFA.

Com três alterações permitidas em relação ao elenco original, o treinador argentino Martin Anselmi colocou 23 jogadores na lista A, incluindo um dos capitães e os dois reforços contratados na janela de transferências de inverno.

O defesa central espanhol tinha ficado de fora dos inscritos para a fase de liga da Liga Europa em setembro de 2024, quando ainda recuperava de uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito, contraída há mais de um ano.

Já o médio argentino Tomás Pérez e o extremo brasileiro William Gomes chegaram em definitivo nos últimos dias oriundos do Newell's Old Boys e do São Paulo, respetivamente.

Do lote original saíram o lateral esquerdo brasileiro Wendell, que rumou ao São Paulo, o médio espanhol Nico González, reforço do tetracampeão inglês Manchester City, e o extremo internacional brasileiro Galeno, contratado pelos sauditas do Al Ahli, bem como os espanhóis Iván Jaime e Fran Navarro, emprestados com opção de compra a Valência e Sp. Braga, respetivamente.

Na lista B, reservada a jogadores nascidos de 1 de janeiro de 2003 em diante, estão os guarda-redes Diogo Fernandes e Gonçalo Ribeiro, os defesas Martim Fernandes, Gabriel Brás e Martim Cunha, os médios Vasco Sousa, André Oliveira, João Teixeira e Rodrigo Mora e o avançado Gonçalo Sousa.

O FC Porto recebe a Roma na próxima quinta-feira (13 de fevereiro), no Estádio do Dragão. A segunda mão don play-off de acesso aos oitavos de final disputa-se uma semana depois na capital italiana.

Lista atualizada de jogadores inscritos pelo FC Porto na Liga Europa:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Cláudio Ramos, Samuel Portugal, Diogo Fernandes (lista B) e Gonçalo Ribeiro (lista B).

- Defesas: João Mário, Martim Fernandes (lista B), Nehuén Pérez, Iván Marcano, Zé Pedro, Gabriel Brás (lista B), Otávio Ataíde, Tiago Djaló, Francisco Moura, Zaidu e Martim Cunha (lista B).

- Médios: Alan Varela, Tomás Pérez, Marko Grujić, Stephen Eustáquio, Vasco Sousa (lista B), André Oliveira (lista B), João Teixeira (lista B), André Franco, Fábio Vieira e Rodrigo Mora (lista B).

- Avançados: Pepê, Gonçalo Borges, William Gomes, Gonçalo Sousa (lista B), Danny Namaso, Samu e Deniz Gül.