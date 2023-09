Iván Marcano foi eleito esta quinta-feira o atleta do ano do FC Porto, na gala Dragões de Ouro, que celebra os 130 anos do clube.

«Agradecer ao presidente pelo apoio que me deu no percurso no clube. É uma honra para mim, pela importância e valor que nós portistas lhe damos. Agradecer aos staff, jogadores e trabalhadores do clube porque confiaram em mim mais do que eu próprio e continuam a confiar. Aproveito para dar força para o jogo de amanhã [sexta-feira, frente ao Benfica]», afirmou o defesa-central espanhol, que está lesionado.

Já Pepê, extremo brasileiro, foi eleito o futebolista do ano dos azuis e brancos.

«Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por me dar capacidade para conseguir isto tudo. É um honra estar a receber um prémio tão importante como este. Queria agradecer ao presidente, ao mister Sérgio e a toda a equipa técnica por confiarem e acreditarem no meu trabalho; a todos os meus companheiros de equipa, por me ajudarem a evoluir e ser melhor todos os dias», disse Pepê, ele que ainda agradeceu à família.

A lista de todos os premiados do ano:

Casa do FC Porto do ano: Casa do FC Porto de Penafiel e Casa do FC Porto de Rio Tinto

Atleta Jovem do Ano: Rodrigo Mora (juniores/equipa B de futebol)

Atleta Revelação do Ano: Martim Fernandes (juniores/equipa B de futebol)

Quadro do Ano: Ricardo Martins (sócio 55 586, desde 2011 integra os quadros do clube, é assessor e responsável de vários projetos)

Projeto do Ano: Comunidades Energéticas, projeto a cargo da Greenvolt

Atleta Amador do Ano: Kevins Apseniece (natação)

Atleta de Alta Competição do Ano: Xavier Malián (hóquei em patins)

Atleta do Ano: Iván Marcano

Parceiro do Ano: Betano

Treinador do Ano: Ricardo Ares (hóquei em patins)

Carreira: Carlos Magalhães (departamento de saúde)

Futebolista do Ano: Pepê

Dirigente do Ano: Rodrigo de Barros (diretor do voleibol)

Sócio do Ano: Pedro Violas

Recordação: Fernando Gomes

Dragão de Honra: Ricardo Guimarães (presidente do Conselho de Administração do banco BMG).