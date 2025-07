Após terminar contrato, Iván Marcano deixou o FC Porto, confirmaram os dragões esta quarta-feira.

O defesa-central espanhol, de 38 anos, esteve ligado aos azuis e brancos durante dez temporadas. No total, fez 267 jogos e marcou 31 golos, sendo o defesa mais goleador da história do clube.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

Marcano chegou ao FC Porto em 2014/15 e só interrompeu a ligação aos dragões no verão de 2018, quando se mudou para a Roma. Contudo, após uma época nos «giallorossi», regressou à Invicta.

A segunda passagem pelo FC Porto foi marcada por lesões, a última das quais sofrida na temporada passada, que o deixou de fora dos relvados durante mais de um ano. Voltou na segunda metade de 2024/25, recuperou um lugar no onze e também marcou presença no Mundial de Clubes. A SAD azul e branca até pretendia avançar para a renovação de contrato, no entanto, o esquerdino equaciona outros cenários, entre os quais pendurar as chuteiras.