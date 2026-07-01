Mesmo com a chegada de André Silva, o FC Porto equaciona reforçar o ataque com mais um jogador e, nesta altura, está a avaliar uma eventual investida por Marcos Leonardo, do Al Hilal, segundo apurou o Maisfutebol.

Apesar dos bons números na época passada no futebol saudita (19 golos em 39 jogos), o brasileiro é visto internamente como um nome "negociável", uma vez que o clube de Riade trabalha com a ideia de libertar algumas vagas de estrangeiros no plantel.

Alvo dos espanhóis Atlético de Madrid no último mercado de inverno europeu, o jovem goleador também está hoje na mira do Fiorentina. O emblema italiano, inclusive, já apresentou uma primeira oferta oficial pelo jogador.

No caso dos dragões, Marcos Leonardo é, por enquanto, uma alternativa bem referenciada. A SAD portista ainda discute a possiblidade de enviar ou não uma proposta aos sauditas - há outras opções em avaliação para fortalecer o ataque de Francesco Farioli.

O avançado brasileiro, recorde-se, representou o Benfica em 2023/24, quando foi contratado do Santos por 18 milhões de euros. Ficou apenas uma temporada na Luz, sendo então vendido para o Al Hilal por 40 milhões de euros.

Aos 23 anos, Marcos Leonardo mantém vivo o sonho de regressar em breve à Europa e, quem sabe, ser novamente opção na Seleção Brasileira.