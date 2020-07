Moussa Marega surpreendeu na segunda-feira Mateus Pasinato, guarda-redes do Moreirense, com a cobrança exemplar de um livre direto na goleada do FC Porto (6-1), em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2019/20.



Foi o primeiro golo do maliano na sequência de um livre e Sérgio Conceição revelou no final que o sucesso esteve relacionado com o trabalho realizado diariamente no Olival.



Após o encontro, em pleno relvado do Estádio do Dragão, Marega fez questão de explicar o segredo para marcar um livre direto: colocar o pé direito junto da bola, olhar para o guarda-redes, dar cinco passos para trás, concentração, respirar fundo três vezes e avançar para o remate. Tudo em bom português.



Veja a explicação de Moussa Marega no vídeo associado a este artigo e confira em abaixo o golaço marcado pelo avançado frente ao Moreirense.