Maria Negrão é reforço do FC Porto na equipa feminina para 2025/26, confirmou o clube azul e branco, ao início da tarde desta terça-feira.

A média de 21 anos, internacional jovem por Portugal (sub-15, sub-16, sub-17, sub-19 e sub-23) chega ao Dragão depois de ter jogado no Sporting de Braga, na Liga, em 2024/25, rumando agora ao clube recém-promovido à II Divisão Nacional e do qual é sócia com lugar anual, além de ser natural do Porto.

Negrão fez formação no Boavista, no Salgueiros e no SC Porto, até chegar ao Famalicão, em 2019/20. Subiu à principal divisão nacional pelo Famalicão, estreando-se pelas famalicenses na Liga, em 2020/21.

Na época seguinte, Maria Negrão rumou ao Benfica, clube pelo qual foi campeã nacional duas vezes (2021/22 e 202/23) e jogou a Liga dos Campeões. Pelas águias, venceu ainda uma Supertaça (2022), uma Taça de Portugal (2022/23) e uma Taça da Liga (2022/23). Depois de um ano e meio no Benfica, acabou a época 2022/23 cedida ao Famalicão, onde jogou também em 2023/24 por empréstimo, antes de rumar em definitivo a Braga.

Junta-se a um plantel que também já conta com Cláudia Lima, Verónica Khudyakova, Inês Oliveira, Ema Gonçalves, Adriana Semedo, Matilde Vaz, Joana Ferreira, Bárbara Marques, Karoline Lima, Tatiana Beleza, Catarina Pereira, Beatriz Amorim, Mariana Queirós e Carolina Aroso.