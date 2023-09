O FC Porto está de luto pela morte de Mário «Espingardeiro», antigo jogador do clube.



Os dragões dão conta do desaparecimento do ex-futebolista através de uma nota divulgada no site oficial. Tinha 79 anos.



Mário Manuel Jardim Rodrigues vestiu a camisola portista na época 1967/68. Além do FC Porto, jogou ainda no Sp. Braga, Tirsense, o Atlético Clube de Valdevez e Ponte da Barca.