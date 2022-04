O treinador do Santa Clara, Mário Silva, em declarações na flash interview da SportTV após a derrota frente ao FC Porto (3-0), em jogo da 28.ª jornada da Liga:

«O nosso objetivo era contrariar ao máximo o poderio do FC Porto. Conseguimos fazê-lo até sofrermos o primeiro golo. Não tinha havido nenhuma oportunidade claro. Depois de sofrermos aqueles dois golos o jogo ficou ainda mais difícil e mais fácil para o FC Porto. Sabíamos que ia ser muito difícil conseguir dar a volta e pontos. Os jogadores fizeram o que pedi, por isso a responsabilidade é minha. Sabíamos que o FC Porto era muito forte nas bolas paradas, e depois no segundo golo facilitámos a vida ao FC Porto.

[Ausências tiveram peso?] Normalmente temos soluções para as baixas e encaramos as coisas dessa forma. Enquanto treinador quero ter o maior número de opções possível. Mas quero ressalvar que os que jogaram fizeram tudo por tudo para contribuir para a equipa. Não nos lamentamos com as ausências. Sabíamos que ia ser difícil conquistar pontos aqui e agora temos de olhar para o nosso jogo em casa, temos de somar pontos.

[Apenas duas derrotas nos últimos jogos, na Luz e no Dragão] O nosso objetivo é não perdermos mais. Sabemos que temos jogos muito difíceis, mas é isso que queremos, ficarmos invictos até ao fim. É para isso que trabalhamos. Queremos somar pontos. Mas é de ressalvar isso, num dia difícil, que nestes últimos jogos só perdemos com o Benfica e o FC Porto.

[Troca de palavras com Vitinha e Fábio Vieira] Hoje vi-os com tristeza porque derrotaram o Santa Clara, mas muito feliz com o sucesso deles e de todos os outros. Enquanto treinadores ficamos felizes e orgulhosos quando vemos os nossos jogadores a triunfar. Foi o que eu lhes disse, que estou feliz e orgulhoso por eles. Eles merecem, são excelentes profissionais e jogadores. Espero que a vida lhes sorria sempre. E a nós já no próximo jogo.»