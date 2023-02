Bernardo Folha é a principal novidade na equipa do FC Porto que defronta esta quarta-feira o Marítimo, em jogo da 18.ª jornada da Liga.

Marko Grujic e Stephen Eustáquio não constam na ficha de jogo e por isso é o jovem médio a alinhar de início ao lado de Matheus Uribe na equipa de Sérgio Conceição.

De resto, Pepê também mantém a titularidade, tal como aconteceu no clássico com o Sporting. Evanilson e Toni Martínez começam no banco.

ONZE DO MARÍTIMO: Makaridze, Winck, Mosquera, René e Vítor Costa; Val Soares, Xadas, Leo Pereira e Beltrame; Ryascos e Pablo Moreno.

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano e Wendell; Otávio, Uribe, Folha e Galeno; Taremi e Pepê.