O FC Porto continuou esta sexta-feira a preparação para a visita ao Moreirense, da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, sem alterações quanto ao boletim clínico.

Segundo confirmou o Maisfutebol, Iván Marcano continua em treino integrado condicionado, enquanto Marko Grujic e Deniz Gül permanecem em tratamento.

A equipa treinada por Vítor Bruno volta a treinar a partir das 10h30 de sábado, no Olival. A partir das 13h15, também no Olival, Vítor Bruno faz a antevisão do jogo, em conferência de imprensa.

O Moreirense-FC Porto está marcado para as 17 horas de domingo. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.