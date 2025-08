Marko Grujić e Iván Jaime não estão nos planos do recém-chegado Francesco Farioli e, segundo apurou o Maisfutebol, já foram autorizados a buscar no mercado um novo destino.

A dupla de médios ainda vai ser apresentada oficialmente no particular frente ao Atlético de Madrid, este domingo, no Dragão, mas isso não significa que vai ser aproveitada na nova temporada. Pelo contrário.

Grujić chegou a receber algumas sondagens nas últimas semanas, porém, nada de concreto chegou à SAD dos dragões. Tem contrato até junho de 2026, ou seja, de curta duração, o que acaba por atrapalhar numa eventual venda.

Emprestado ao Valência na época passada, Iván Jaime, cujo vínculo é válido até junho de 2028, tem conversações em andamento com os franceses do Brest e é aquele que está mais perto de saída.