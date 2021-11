Novidade de última hora no onze inicial, Marko Grujic foi um dos destaques do empate do FC Porto em casa do Milan, na quarta jornada da Liga dos Campeões.

Em entrevista ao jornal sérvio Zurnal, o médio falou sobre essa partida e antecipou as hipóteses dos dragões de passarem aos oitavos de final da Champions.

«Entrámos no jogo com mais confiança e dominámos a primeira parte. Devíamos ter ido para intervalo com mais do que um golo de vantagem. Teria sido fantástico se tivéssemos ganho, mas o empate também não foi mau», afirmou.

Grujic elogia o Liverpool, clube ao qual está ligado, e assume que o FC Porto vai discutir o apuramento com o Atlético de Madrid.

«O Liverpool já liderava o grupo mesmo antes do início, e tem jogado muito bem, está a justificar todas as expectativas. Vai ser difícil parar o Liverpool depois da derrota pesada que sofremos em casa. Não merecíamos uma derrota tão pesada. Vamos tentar melhorar em Anfield», disse.

«Teremos uma grande oportunidade de nos qualificarmos para os oitavos de final frente ao At. Madrid. Ficar em segundo lugar num grupo tão forte seria um grande sucesso para nós», continuou.

O jogador sérvio falou ainda sobre o campeonato português e a sua posição dentro da equipa de Sérgio Conceição.

«A corrida pelo título será a três e, para nós, apenas interessa o primeiro lugar, sabemos qual é a nossa obrigação.»

«224 minutos na Champions e apenas 28 na Liga? O treinador [Sérgio Conceição] decidiu assim, são questões táticas. Quando tenho uma oportunidade, como aconteceu com o Milan, faço tudo para aproveitar ao máximo. O FC Porto é um grande clube, não é fácil ser titular. Mas terei tempo de jogo, ainda temos muitos jogos esta época», atirou.