O futebolista do FC Porto, Marko Grujic, sublinhou que o treinador Sérgio Conceição tem grandes créditos pelo título nacional conquistado pelos azuis e brancos, confirmado com a vitória por 1-0 ante o Benfica, no último sábado, na 33.ª e penúltima jornada.

«Ele manteve tudo sob controlo, fez de tudo para manter-nos o mais focados possível ao longo da temporada. Ele não nos permitiu subestimar nenhum adversário e os seus méritos pelo título são enormes», apontou, em declarações ao jornal sérvio Zurnal, publicadas na terça-feira.

«Fomos mais únicos do que no ano passado. Em vários jogos como visitantes, marcámos golos na compensação. É uma frase famosa, a de que o título é conquistado nos chamados jogos pequenos. Entrámos nesses jogos da maneira mais séria possível e vencemo-los. Além disso, derrotámos o Benfica duas vezes, empatámos os dois jogos com o Sporting e vencemos o Sp. Braga uma vez», referiu, ainda, falando das ambições da “dobradinha”: o FC Porto joga a final da Taça de Portugal ante o Tondela, no próximo dia 22 de maio.

«O nosso adversário está a lutar pela sobrevivência [ndr: na Liga], certamente somos um grande favorito, mas teremos que ser extremamente cuidadosos. Queremos terminar a época com novo troféu, acredito que vamos aproveitar a oportunidade», antecipou.

Grujic disse ainda que o FC Porto «dificilmente» poderia «ter feito mais na Liga dos Campeões», mas que a Liga Europa podia ter tido outro desfecho.

«As nuances foram decisivas, poderíamos ter passado o Lyon. Os participantes nas finais também falam sobre o equilíbrio das equipas. Talvez ninguém esperasse que o Eintracht e o Rangers lutassem pela taça», analisou.