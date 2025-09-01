FC Porto
OFICIAL: FC Porto rescinde com Marko Grujic
Internacional sérvio a caminho do AEK
O FC Porto anunciou que chegou a acordo com Marko Grujic quanto à rescisão do contrato do internacional sérvio com efeitos imediatos, numa altura em que a imprensa grega dá conta de um acordo iminente com o AEK de Atenas.
O médio de 29 anos chegou ao Dragão em 2020, proveniente do Liverpool, e disputou 140 jogos pelo FC Porto, tendo marcado quatro golos e vencido um campeonato, três Taças de Portugal, três Supertaças e uma Taça da Liga.
«O FC Porto deseja-lhe as maiores felicidades para o futuro pessoal e profissional», escreve o clube na sua página oficial.
