Marko Grujic foi o porta-voz do plantel do FC Porto no arranque de mais uma semana de trabalho. No Olival, o médio sérvio foi questionado acerca da saída de Pepe e assumiu que o balneário vai sentir falta do internacional português, mas alertou que é hora de outros jogadores darem um passo em frente.

«O Pepe foi um grande caráter dentro do balneário, foi um verdadeiro capitão e claro que vai fazer falta um jogador como ele. Mas este clube tem de viver com quem tem e nós, os mais velhos - tenho 28 e estou no grupo dos mais velhos -, vamos tentar ajudar os jovens e fazer como o Pepe fez nestes anos. Tentar liderar o clube para ganharmos títulos», vincou o jogador em declarações aos jornalistas.

Na véspera, Jorge Costa assumiu que não podia garantir que Diogo Costa e Francisco Conceição iriam continuar na Invicta, mas esse é o desejo dos restantes colegas.

«É uma pergunta para quem trabalha aqui noutros departamentos. Nós somos jogadores. Hoje temos dois treinos e temos de descansar e preparar para isso. Mas claro que jogadores desta qualidade podem dar algo mais a este grupo e a qualquer equipa. Esperamos que descansem muito e cheguem bem frescos», afirmou.

Grujic também fez uma avaliação da prestação de Portugal no Euro 2024. «Vimos os jogos, infelizmente Portugal perdeu nos penáltis, que são sempre uma lotaria. Claro que não foi fácil para eles, e para nós aqui, serem eliminados, mas França também é uma grande equipa. O jogo foi equilibrado. 0-0 contra França não é muito mau, mas claro que ninguém ficou feliz por ir para casa. O futebol é isto, da próxima vez espero que Portugal chegue à final.»