Martim Cunha, defesa internacional jovem português, renovou pelo FC Porto até 2028, segundo anunciou o clube nesta quarta-feira.

Cunha trabalhou às ordens de Vítor Bruno durante a pré-temporada e integrou a convocatória para o estágio do plantel principal na Áustria antes de ser titular (e totalista) nas cinco primeiras jornadas da II Liga.

Depois, o jovem jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo que o mantém afastado dos relvados desde finais de setembro.



Já disputou até alguns jogos com a equipa principal do clube. Participou ainda no Campeonato da Europa de sub-17, ao serviço da Seleção Nacional.

Em declarações ao site do clube, Martim elegeu Alex Telles como referência e deixou elogios a Francisco Moura, lateral-esquerdo titular.

«Em primeiro lugar quero agradecer às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui. Ao presidente e à equipa técnica que me chamou no início da época, porque foi um passo muito importante para mim. Depois da assinatura do contrato profissional esta renovação é mais um sonho concretizado, agora tenho de recuperar bem da lesão, continuar a trabalhar para fazer bons resultados na equipa B e para chegar à equipa A», começou por dizer.

«Para já quero recuperar da lesão e ajudar a equipa B. Foram jogos muito bonitos na II Liga, pude estrear-me e acho que nesses cinco jogos evoluí muito. Depois da lesão e de ajudar a equipa B ainda esta época quero jogar no Estádio do Dragão perante os adeptos do FC Porto, senti o carinho deles no jogo de apresentação e vou continuar a trabalhar cada vez mais para me estrear neste estádio, que é o meu maior sonho», concluiu Martim Cunha.