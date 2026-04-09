O treinador do FC Porto, Francesco Farioli, confirmou que Martim Fernandes vai falhar a deslocação ao Estoril, no próximo domingo, devido à lesão que sofreu esta quinta-feira, no empate com o Nottingham Forest (1-1), na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa.

«Vai fazer uma ressonância magnética esta noite e veremos mais, parece ser algo nos ligamentos. Temos de ver. Estará fora do jogo de domingo, de certeza. Vamos ver se o recuperamos para o jogo da próxima quinta-feira», disse o técnico portista, aos microfones da TNT Sports.

O lateral-direito dos dragões teve uma noite para esquecer. Depois do autogolo caricato aos 13 minutos, teve de sair pouco tempo depois, ao ser atingido por Ndoye na zona do tornozelo, na queda do avançado do Forest, após falta de Gabri Veiga.