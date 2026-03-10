O lateral português Martim Fernandes foi baixa no treino desta terça-feira do FC Porto, devido a gastroenterite, confirmou o clube azul e branco, na nota oficial sobre o dia de trabalhos da equipa principal, que voltou aos treinos dois dias depois do empate ante o Benfica (2-2), em jogo da 25.ª jornada da Liga portuguesa.

Martim Fernandes juntou-se a Nehuén Pérez (treino condicionado), Luuk de Jong (tratamento e ginásio) e Samu (tratamento) nas baixas para o treinador Francesco Farioli, na antevéspera do jogo em Estugarda, na Alemanha.

Para reforçar a sessão de trabalho, os defesas Luís Gomes e António Ribeiro, os médios Tiago Silva, André Oliveira e Bernardo Lima e os avançados André Miranda e Trafim Melnichenka, da equipa B, além do júnior Filipe Sousa, trabalharam com a equipa principal dos dragões, no Olival.

Os azuis e brancos treinam de novo na manhã de quarta-feira, sendo os primeiros 15 minutos abertos aos órgãos de comunicação social.

A equipa parte para a Alemanha pelas 15 horas e, a partir das 19 horas (20h locais), na MHP Arena, estádio do Estugarda, Francesco Farioli e um jogador fazem a antevisão ao jogo, em conferência de imprensa.

O jogo, cujo árbitro já é conhecido, está agendado para as 17h45 de quinta-feira e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.